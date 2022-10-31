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Сегодня, 19:39

Фритц высказался о борьбе за попадание на Итоговый турнир

Алина Савинова
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Американский теннисист Тейлор Фритц высказался о борьбе за попадание на Итоговый турнир ATP.

«Прямо сейчас я просто сосредоточен на том, чтобы как-то отыграть на турнире в Париже. Каждый раз, когда я выигрываю пару матчей, чувствую, что преуспел. Так что я просто постараюсь сосредоточиться на этих первых раундах.

Очевидно, что Турин все еще в поле моего зрения, но я мало что еще мог бы сделать. Я выиграл Токио... Феликс играл очень, очень хорошо, так что он заслуживает попадания на Итоговый турнир, но я обязательно попытаюсь занять его место", — цитирует Фритца пресс-служба официального сайта ATP.

На Итоговый турнир ATP уже квалифицировались Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Новак Джокович, Каспер Рууд и Даниил Медведев.

За две оставшися путевки также сражаются Феликс Оже-Альясим, Андрей Рублев и Хуберт Хуркач.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/fritz-davidovich-fokina-paris-2022-monday
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