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Сегодня, 02:11

Фритц вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, где встретится с Рублевым

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Тейлор Фритц в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Американец сделал 14 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Фритц встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тейлор Фритц (США, 20) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:1

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Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Индиан-Уэллсе
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