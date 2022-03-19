Фритц вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, где встретится с Рублевым
Американский теннисист Тейлор Фритц в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Американец сделал 14 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 10.
В полуфинале Фритц встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Тейлор Фритц (США, 20) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:1
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