Фритц и Перселл разыграют трофей на турнире в Истборне
Американский теннисист Тэйлор Фритц на двух тай-брейках победил представителя Австралии Александра Вукича в полуфинале турнира в Истборне.
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) в пользу американца.
В финале турнира Фритц сыграет против еще одного австралийца Макса Перселла, который ранее обыграл британца Билли Харриса (6:4, 4:6, 6:4).
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Rothesay International
Призовой фонд 740 160 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Тэйлор Фритц (США, 1) — Александр Вукич (Австралия, LL) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)
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