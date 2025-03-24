Фритц обыграл Шаповалова в третьем круге «мастерса» в Майами
Американец Тэйлор Фритц вышел в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Майами.
4-я ракетка мира победил в третьем круге канадца Дениса Шаповалова — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 21 минуту.
За выход в 1/4 финала «мастерса» Фритц сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Тэйлор Фритц (США, 3) — Денис Шаповалов (Канада, 27) — 7:5, 6:3
