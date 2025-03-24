Фритц обыграл Шаповалова в третьем круге «мастерса» в Майами

Американец Тэйлор Фритц вышел в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Майами.

4-я ракетка мира победил в третьем круге канадца Дениса Шаповалова — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 21 минуту.

За выход в 1/4 финала «мастерса» Фритц сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Тэйлор Фритц (США, 3) — Денис Шаповалов (Канада, 27) — 7:5, 6:3