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Сегодня, 11:15

Фритц рассказал, каково играть против Синнера и Алькараса

Алина Савинова
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Американский теннисист Тейлор Фритц сравнил стиль игры итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

В начале этого месяца американец проиграл Синнеру в финале Открытого чемпионата США со счетом 3:6, 4:6, 5:7, а позже уступил Алькарасу в Кубке Лэйвера, представляя сборную мира (2:6, 5:7).

«Сравнивать эти два турнира немного сложно, потому что условия настолько сильно различаются — в Кубке Лэйвера все намного медленнее, чем на Открытом чемпионате США», — приводит Mirror слова Фритца.

Спортсмен отметил, что подача Синнера превосходит подачу Алькараса. При этом, по его словам, доминирующий стиль игры испанца заставляет соперника с трудом вливаться в игру.

«Я чувствовал, что Янник, возможно, может подавать немного лучше. Но при этом в матче против Алькараса у меня практически не было возможности влиться в игру, в розыгрыши. Я просто не мог освоиться. Меня все время подгоняли и подталкивали, и я определенно чувствовал, что у меня не хватает дыхания в игре против Карлоса. Я имею в виду, что они оба просто какие-то безумные игроки», — добавил американец.

26-летний Фритц является победителем восьми турниров ATP в одиночном разряде, а также бронзовым призером парного теннисного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Источник: Mirror
Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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