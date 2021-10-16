Фритц: «На матчболе Зверев был истощен, поэтому я боролся изо всех сил»

Американский теннисист Тэйлор Фритц поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе над немцем Александром Зверевым (4:6, 6:3, 7:6 (7:3).

«Я был действительно подавлен, но я нашел способ выложиться и смог вернуться в матч. Обычно в таких ситуациях на тай-брейке третьего сета ты сильно нервничаешь, но я чувствовал себя так уверенно, был агрессивным и продолжал свою игру.

Самым важным было то, что на матчболе он был истощен, поэтому я боролся изо всех сил, чтобы продолжить эту игру. Затем мне повезло с его подачей, и я почувствовал, что все под контролем», — приводит слова Фритца официальный сайт ATP Tour.

В полуфинале турнира 39-я ракетка мира встретится с грузином Николозом Басилашвили.