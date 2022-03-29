Фритц обыграл Пола и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Американский теннисист Тэйлор Фритц в третьем круге турнира в Майами обыграл соотечественника Томми Пола со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Фритц сделал 4 эйса и одну двойную ошибку, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 2.

В 1/8 финала 13-я ракетка мира встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Миомир Кецманович (Сербия).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Тэйлор Фритц (США, 11) — Томми Пол (США) — 7:6 (7:2), 6:4