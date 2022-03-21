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Сегодня, 03:18

Фритц обыграл Надаля и стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Тэйлор Фритц.
Фото Twitter

Американский теннисист Тейлор Фритц в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Американец сделал одну подачу навылет и 3 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 9. У испанца 2 эйса и 3 ошибки на второй подаче, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

20-летний Фритц завоевал второй титул в карьере — в 2019 году он стал победителем турнира в Истбурне.

Рафаэль Надаль
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