Фритц обыграл Надаля и стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе

Американский теннисист Тейлор Фритц в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Американец сделал одну подачу навылет и 3 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 9. У испанца 2 эйса и 3 ошибки на второй подаче, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

20-летний Фритц завоевал второй титул в карьере — в 2019 году он стал победителем турнира в Истбурне.