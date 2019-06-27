Фритц обыграл Хуркача и пробился в полуфинал турнира в Истборне

Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл поляка Роберта Хуркача (6:4, 7:6 (7:5)) в 1/4 финала турнира АТР в Истборне (Великобритания). Матч продолжался один час и 46 минут.

В полуфинале Фритц сыграет с победителем пары Кайл Эдмунд (Великобритания) - Дэниэл Эванс (Великобритания).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 684 080 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США) - Хуберт Хуркач (Польша) - 6:4, 7:6 (7:5)