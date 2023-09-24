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Сегодня, 22:17

Фритц назвал Кубок Лейвера потрясающим событием

Алина Савинова
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Американский теннисист Тэйлор Фритц поделился мнением о командных соревнованиях.

«Я люблю командные соревнования. Я чувствую, что мои результаты в командных соревнованиях действительно лучше. Имея команду, за которую можно играть, я становлюсь более сильным. И мне это нравится. Я думаю, что Кубок Лейвера — потрясающее событие. Оно похоже на другие командные соревнования. Иногда в нем происходит что-то особенное, как, например, в прошлом году, когда Роджер завершил карьеру. Мы видели на нем и Новака, и Роджера, и Рафаэля, и Энди. Этим этот турнир отличается от других событий», — приводит Sportskeeda слова Фритца.

В Кубке Лейвера Фритц выступает за сборную мира. 24 сентября он обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-taylor-fritz-i-think-laver-cup-s-amazing-event-similar-feel-team-events?key1=newsnowltennis
Теннис
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