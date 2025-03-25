Фритц: «Шаповалов хорошо подавал, но и я принимал чуть лучше»

Американец Тэйлор Фритц прокомментировал победу над канадцем Денисом Шаповаловым (7:5, 6:3) в третьем круге «мастерса» в Майами.

«Если бы мы играли 10 матчей, то я бы выиграл большинство из них. Сегодня он подавал очень хорошо. А я в свою очередь чуть лучше принимал. У [него] было несколько двойных ошибок, но в целом я сыграл неплохо», — цитирует Фритца пресс-служба ATP.

За выход в 1/4 финала «мастерса» Фритц сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном.