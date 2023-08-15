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Сегодня, 20:12

Фритц и Легечка разыграли 30 очков на тай-брейке в первом круге «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
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Американец Тэйлор Фритц обыграл чеха Иржи Легечку в первом круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати (США) — 7:6 (16:14), 6:2. Матч длился 1 час 47 минут.

Первый сет длился 1 час 10 минут — Фритц победил на тай-брейке со счетом 16:14.

В следующем круге американец встретится с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Шевченко (Россия, Q).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тэйлор Фритц (США, 9) — Иржи Легечка (Чехия) — 7:6 (16:14), 6:2

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