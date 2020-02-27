Фритц и Димитров вышли в 1/4 финала турнира в Акапулько

Представитель Болгарии Григор Димитров обыграл француза Адриана Маннарино во втором круге турнира в Акапулько — 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (7:2). Их матч продолжался 2 часа 47 минут. В 1/4 финала турнира Димитров сыграет с американцем Стеном Вавринкой или испанцем Педро Мартинесом.

В другом матче второго круга американец Тэйлор Фритц оказался сильнее Уго Умбера — 6:4, 6:1

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 845 265 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 7) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (7:2)

Тэйлор Фритц (США) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 6:1