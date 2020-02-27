Фритц и Димитров вышли в 1/4 финала турнира в Акапулько
08:17
Представитель Болгарии Григор Димитров обыграл француза Адриана Маннарино во втором круге турнира в Акапулько — 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (7:2). Их матч продолжался 2 часа 47 минут. В 1/4 финала турнира Димитров сыграет с американцем Стеном Вавринкой или испанцем Педро Мартинесом.
В другом матче второго круга американец Тэйлор Фритц оказался сильнее Уго Умбера — 6:4, 6:1
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 845 265 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария, 7) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (7:2)
Тэйлор Фритц (США) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 6:1
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...