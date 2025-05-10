4-я ракетка мира Фритц выбыл во втором круге «мастерса» в Риме
Американец Тэйлор Фритц выбыл во втором круге турнира серии ATP 1000 в Риме.
4-я ракетка мира проиграл соотечественнику Маркосу Гирону со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (3:7). Матч длился 1 час 44 минуты.
45-я ракетка мира в третьем круге сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Маркос Гирон (США) — Тэйлор Фритц (США, 4) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)
