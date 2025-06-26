Фритц стал полуфиналистом турнира в Истборне
5-я ракетка мира Тэйлор Фритц вышел в полуфинал турнира в Истборне.
В четвертьфинале американец обыграл соотечественника Маркоса Гирона со счетом 7:5, 4:6, 7:5. Матч длился 2 часа 26 минут.
Фритц сегодня доигрывал матч второго круга с бразильцем Жоау Фонсекой. В полуфинале он сыграет с испанцем Алехандро Давидович Фокиной.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 756 875 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Тэйлор Фритц (США, 1) — Маркос Гирон (США) — 7:5, 4:6, 7:5
Новости