Фритц стал полуфиналистом турнира в Истборне

5-я ракетка мира Тэйлор Фритц вышел в полуфинал турнира в Истборне.

В четвертьфинале американец обыграл соотечественника Маркоса Гирона со счетом 7:5, 4:6, 7:5. Матч длился 2 часа 26 минут.

Фритц сегодня доигрывал матч второго круга с бразильцем Жоау Фонсекой. В полуфинале он сыграет с испанцем Алехандро Давидович Фокиной.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 756 875 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 1) — Маркос Гирон (США) — 7:5, 4:6, 7:5