Фритц обыграл де Минаура на Итоговом турнире

Американец Тэйлор Фритц победил австралийца Алекса де Минаура в матче на Итоговом турнире ATP — 5:6, 6:4, 6:3.

Игра длилась 2 часа 5 минут. Фритц за матч реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. У де Минаура — 2 из 6.

Фритц выйдет в полуфинал Итогового турнира в случае поражения россиянина Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера. Медведев выйдет в полуфинал, если победит первую ракетку мира со счетом 2:0.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Илие Настасе

Тэйлор Фритц (США, 5) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 5:7, 6:4, 6:3