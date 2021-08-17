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Фриц уступил Рамосу в первом круге турнира в Цинциннати

02:11

Американский теннисист Тейлор Фриц в первом круге турнира в Цинциннати уступил испанцу Альберту Рамосу со счетом 6:4, 4:6, 4:6.

Встреча длилась 2 часа 17 минут. Американец сделал 15 эйсов и 8 двойных ошибок, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету испанца 8 подач навылет и 3 двойные ошибки, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

Во втором круге Рамос встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

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Сергей Разин все материалы автора

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