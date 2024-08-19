Тиафо сыграет с Синнером в финале турнира в Цинциннати
Американец Фрэнсис Тиафо победил в полуфинале турнира в Цинциннати. В трех сетах он переиграл датчанина Хольгера Руне — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).
Матч длился 2 часа 11 минут. 26-летний американец 13 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 подач навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 6).
В финале Тиафо сыграет с итальянец Янником Синнером, который ранее победил Александра Зверева (7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4)).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Фрэнсис Тиафо (США) — Хольгер Руне (Дания, 15) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)
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