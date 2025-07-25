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Тиафо вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Евгений Козинов
Корреспондент
Фрэнсис Тиафо.
Фото Reuters

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо переиграл итальянца Флавио Коболли в третьем круге турнира в Вашингтоне — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 13 минут. 27-летний американец подал 8 раз навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

В четвертьфинале Тиафо встретится с американцем Беном Шелтоном.

Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 396 115 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг

Фрэнсис Тиафо (США, 6) — Флавио Коболли (Италия) — 6:1, 6:4

Источник: Сетка турнира в Вашингтоне
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Теннис
Флавио Коболли
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