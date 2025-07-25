Тиафо вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо переиграл итальянца Флавио Коболли в третьем круге турнира в Вашингтоне — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 13 минут. 27-летний американец подал 8 раз навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

В четвертьфинале Тиафо встретится с американцем Беном Шелтоном.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 396 115 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Фрэнсис Тиафо (США, 6) — Флавио Коболли (Италия) — 6:1, 6:4