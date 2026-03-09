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9 марта, 05:27

Тиафо обыграл Коболли в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Павел Лопатко

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо победил итальянца Флавио Коболли в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. 28-летний Тиафо (22-й номер мирового рейтинга) выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его 23-летнего соперника (15-я ракетка мира) 1 эйс, 0 двойных ошибок и 0 реализованных брейк-пойнтов из 5.

Следующим соперником Тиафо станет Александр Зверев из Германии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Фрэнсис Тиафо (США, 21) — Флавио Коболли (Италия, 15) — 6:1, 6:2

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Теннис
Флавио Коболли
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