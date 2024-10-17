Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:55

Тиафо в трех сетах победил Эванса и вышел в четвертьфинал турнира в Алматы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо одержал победу над британцем Дэниэлом Эвансом во втором круге турнира ATP-250 в Алматы (Казахстан) — 6:7 (10:12), 7:6 (7:4), 6:3.

Игра продолжилась 2 часа 43 минуты. Тиафо 21 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. У Эванса 15 эйсов, пять двойных и один реализованный брейк из двух.

В следующей стадии турнира Тиафо сыграет с австралийцем Александаром Вукичем (85-я ракетка мира).

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 036 700 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 1) — Дэниэл Эванс (Великобритания, Q) — 6:7 (10:12), 7:6 (7:4), 6:3.

Читайте также
Политику двойных стандартов Запада можно считать поддержкой нацизма. И вот почему
Начались съемки фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
В Санкт-Петербурге младенец умер из-за полученной таблетки от няни
Фигуристка Липницкая стала мамой во второй раз
Москву хандрит, в Питере нет блатных, у Ротенберга просят прощения. Что происходит перед матчем СКА – ЦСКА
Популярное видео
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости