Тиафо в трех сетах победил Эванса и вышел в четвертьфинал турнира в Алматы
15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо одержал победу над британцем Дэниэлом Эвансом во втором круге турнира ATP-250 в Алматы (Казахстан) — 6:7 (10:12), 7:6 (7:4), 6:3.
Игра продолжилась 2 часа 43 минуты. Тиафо 21 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. У Эванса 15 эйсов, пять двойных и один реализованный брейк из двух.
В следующей стадии турнира Тиафо сыграет с австралийцем Александаром Вукичем (85-я ракетка мира).
Алма-Ата (Казахстан)
Турнир ATP Almaty Open
Призовой фонд 1 036 700 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США, 1) — Дэниэл Эванс (Великобритания, Q) — 6:7 (10:12), 7:6 (7:4), 6:3.
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