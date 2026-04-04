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4 апреля, 05:47

Попырин проиграл Тиафо в четвертьфинале турнира в Хьюстоне

Евгений Козинов
Корреспондент

Австралийский теннисист Алексей Попырин проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в четвертьфинале турнира в Хьюстоне — 6:3, 4:6, 6:7 (6:8).

Матч длился 2 часа 49 минут. 26-летний австралиец подал 17 раз навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4).

Следующим соперником Тиафо будет американец Томми Пол, который выиграл у аргентинца Томаса Мартина Этчеверри — 6:4, 6:2.

Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 700 045 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Фрэнсис Тиафо (США, 2) — Алексей Попырин (Австралия) — 3:6, 6:4, 7:6 (8:6)

Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Бен Шелтон (США, 1) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

Томми Пол (США, 4) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 6) — 6:4, 6:2

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Теннис
Бен Шелтон
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