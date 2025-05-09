Руне за три часа победил Комесанью во втором круге «мастерса» в Риме
Датский теннисист Хольгер Руне в трех сетах обыграл аргентинца Франсиско Комесанью во втором круге турнира в Риме — 3:6, 6:3, 6:4.
Встреча спортсменов длилась 2 часа 58 минут.
В третьем раунде «мастерса» Руне сыграет с представителем Франции Корентеном Муте, который вышел в эту стадию на отказе соотечественника Уго Умбера.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Руне (Дания, 9) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 3:6, 6:3, 6:4
