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22 марта, 06:16

Черундоло сыграет с Медведевым в третьем круге турнира в Майами

Алина Савинова

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло обыграл соотечественника Тиаго Агустина Тиранте во втором круге турнира в Майами — 6:4, 6:2.

Встреча длилась 1 час 25 минут. Черундоло 1 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. У Тиранте 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Следующим соперником Черундоло станет россиянин Даниил Медведев, который во втором круге победил японца Реи Сакамото (6:7 (10:12), 6:3, 6:1).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина, LL) — 6:4, 6:2

Якуб Меншик (Чехия, 12) — Адам Уолтон (Австралия, Q) — 3:6, 6:2, 6:4

Уго Умбер (Франция, 31) — Габриэль Диалло (Канада) — 6:1, 6:4

Александр Шевченко (Казахстан) — Бен Шелтон (США, 8) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3

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Теннис
Даниил Медведев
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