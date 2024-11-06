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Сегодня, 14:41

Сафиуллин проиграл Черундоло и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Белграде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Роман Сафиуллин.
Фото AFP

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Белграде (Сербия).

Во втором круге россиянин уступил аргентинцу Франсиско Черундоло в двух сетах — 4:6, 4:6.

В четвертьфинале турнира в Белграде Черундоло встретится с сербом Хамадом Меджедовичем.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Belgrade Open

Призовой фонд 579 320 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Франсиско Черундоло (Аргентина, 3) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:4

Теннис
Роман Сафиуллин
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