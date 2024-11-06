Сафиуллин проиграл Черундоло и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Белграде
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Белграде (Сербия).
Во втором круге россиянин уступил аргентинцу Франсиско Черундоло в двух сетах — 4:6, 4:6.
В четвертьфинале турнира в Белграде Черундоло встретится с сербом Хамадом Меджедовичем.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Belgrade Open
Призовой фонд 579 320 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Франсиско Черундоло (Аргентина, 3) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:4
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