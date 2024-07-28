Черундоло обыграл Музетти в финале турнира в Умаге
Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло стал победителем турнира ATP 250 в Умаге.
В финале Черундоло обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 3 часа.
37-я ракеткаи мира выиграл третий титул АТР в карьере. В рейтинге Черундоло поднимется на 11 строчек и станет 26-й ракеткой мира.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Франсиско Черундоло (Аргентина, 4) — Лоренцо Музетти (Италия, 2) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:5)
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