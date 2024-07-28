Черундоло обыграл Музетти в финале турнира в Умаге

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло стал победителем турнира ATP 250 в Умаге.

В финале Черундоло обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 3 часа.

37-я ракеткаи мира выиграл третий титул АТР в карьере. В рейтинге Черундоло поднимется на 11 строчек и станет 26-й ракеткой мира.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Франсиско Черундоло (Аргентина, 4) — Лоренцо Музетти (Италия, 2) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:5)