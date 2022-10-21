«Рублев был сильнее». Первый тренер Медведева во Франции сравнил двух российских топ-теннисистов в юности

Первый тренер Даниила Медведева после переезда во Францию Жан-Рене Лиснар в интервью «СЭ» сравнил своего воспитанника в юности с Андреем Рублевым, с которым ему довелось немного поработать до него.

— Медведев впервые приехал к вам в клуб в 2014-м. Помните первую встречу, первую тренировку, первое впечатление?

— Не знаю, как они с семьей нашли мой номер, но сначала они мне позвонили. Мы тогда были еще не в том клубе, что сегодня, а в десяти километрах отсюда. Договорились — и они опоздали! Мы уже собирались уезжать, но все-таки дождались (смеется)...

— На сколько они опоздали?

— На час. Помню, как я посмотрел на часы и сказал: «Если через десять минут не приедут — уезжаем». Но они успели. Была, кажется, суббота, решили начать занятия в понедельник. Я знал имя Даниила, поскольку достаточно внимательно следил за юниорами. К тому же до того я тренировал Андрея Рублева и видел их однажды вместе в Барселоне в одной команде.

Медведев там был немного сумасшедшим, разбивал ракетки — и не одну. Но с ним интересно было поработать, и мы начали. Правда, ко дню нашего первого занятия он не тренировался, по-моему, три месяца. Поэтому не могу сказать, что в тот день он был в большом порядке. Юниор со всеми свойственными этому возрасту перепадами. Просто нормальный игрок!

— Можете сравнить юных Медведева и Рублева?

— Рублев был сильнее! Но это мало что значило, просто Даниил — более позднего развития. И он гораздо лучший ученик, чем Андрей. Рублев не слушал и не впитывал информацию так внимательно, как его соотечественник. У него были великолепные качества, он очень быстр, но у него гораздо более закрытое мышление. По крайней мере, так было тогда.

У Медведева же менталитет был куда более открыт. Это одна из причин, почему он сегодня выше. Вторая — у него сильнее характер. Третья — он лучше слушает и быстрее развивает свою игру. Конечно, Андрей тоже великолепный игрок, другие в топ-10 не поднимаются. Но он все время играет в одном стиле. Даниил более гибкий и разноплановый.