Французский теннисист временно отстранен из-за обвинений в коррупции

Французский теннисист Максенс Бровилль, занимающий 746-е место в рейтинге ATP, временно отстранен Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Как сообщается на сайте ITIA, 24-летний француз отстранен от соревнований до полного рассмотрения обвинений в рамках антикоррупционной программы. С 20 июня 2023 года игроку запрещено участвовать или посещать любые теннисные турниры.

В чем именно обвиняют Бровилля, не уточняется. Игрок подал апелляцию на временное отстранение, но независимый инспектор по антикоррупционным слушаниям отклонил ее.

«Существует вероятность того, что данное лицо совершило серьезное правонарушение и что в отсутствие временного отстранения будет подорвана целостность тенниса, а также ущерб перевесит трудности, связанные с временным отстранением данного лица», — говорится в заявлении ITIA.

Ранее несколько французских теннисистов уже были отстранены от участия в турнирах ATP и ITF, в том числе Жюль Окала и Мик Лескюр, в связи с делами о договорных матчах.