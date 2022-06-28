Гаске за 3,5 часа обыграл Соузу и вышел во второй круг Уимблдона
Французский теннисист Ришар Гаске обыграл португальца Жоау Соузу в первом круге Уимблдона — 7:6 (9:7), 6:2, 4:6, 4:6, 6:3.
Матч продолжался почти 3,5 часа. Гаске реализовал 5 из 5 брейк-пойнтов против 4 из 13 — у соперника.
Во втором круге турнира «Большого шлема» 36-летний француз встретится с победителем пары Нуну Боржеш (Португалия, LL) — Маккензи Макдональд (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Ришар Гаске (Франция) — Жоау Соуза (Португалия) — 7:6 (9:7), 6:2, 4:6, 4:6, 6:3
Алекс Молчан (Словакия) — Педро Мартинес (Испания) — 4:6, 6:4, 6:4, 6:1
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