Мюллер — о своем аккаунте в OnlyFans: «Это позволяет мне платить тренерам»

Французский теннисист Александр Мюллер рассказал, что использует аккаунт на OnlyFans, чтобы платить тренерам.

При этом спортсмен отметил, что не выкладывает на данную онлайн-платформу никакой эротический контент.

«Конечно, сначала я колебался. Это же OnlyFans, в конце концов. Я не мультимиллионер, а OnlyFans позволяет мне платить тренерам и чаще брать на турниры тренера по физподготовке», — приводит L'Equipe слова Мюллера.

На данный момент 27-летний Мюллер занимает 77-е место в рейтинге АТР. Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — выход во второй раунд на Открытом чемпионате Австралии-2021, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос»-2024.