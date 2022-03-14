«Шанс сыграть с великим игроком». Монфис о предстоящем матче с Медведевым

Французский теннисист Монфис назвал Медведева великим игроком и ждет матч с ним

Экс-шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис в 1/16 турнира «Индиан-Уэллс» встретится с первым номером рейтинга ATP россиянином Даниилом Медведевым.

«Это новый шанс сыграть с великим игроком. Я нахожусь в хорошей физической форме, поэтому не слишком беспокоюсь — собираюсь использовать свою удачу по полной», — рассказал Монфис Tennis World.

Это первый матч между теннисистами с 2019 года. Счет личных встреч между россиянином и французом — 1:1.

Матч состоится сегодня в 21:00 по московскому времени.