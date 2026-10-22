Французский теннисист Маннарино заявил, что Рублев превосходит его по уровню игры

Французский теннисист Адриан Маннарино прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым (6:4, 3:6, 6:3) во втором круге турнира в Алма-Ате.

«Я очень хорошо знаю Андрея, мы играли много раз. Понимал, что если сыграю на своем обычном уровне, то проиграю матч. Он более хороший игрок, чем я, поэтому, если я хотел победить, должен был играть чуть лучше обычного. Думаю, я провел хороший матч и счастлив пройти дальше», — приводит слова Маннарино официальный сайт ATP.

79-я ракетка мира Маннарино в четвертьфинале турнира встретится с представителем Грузии Николозом Басилашвили.

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