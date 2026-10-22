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Французский теннисист Маннарино заявил, что Рублев превосходит его по уровню игры

Французский теннисист Маннарино заявил, что Рублев превосходит его по уровню игры

Сергей Ярошенко

Французский теннисист Адриан Маннарино прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым (6:4, 3:6, 6:3) во втором круге турнира в Алма-Ате.

«Я очень хорошо знаю Андрея, мы играли много раз. Понимал, что если сыграю на своем обычном уровне, то проиграю матч. Он более хороший игрок, чем я, поэтому, если я хотел победить, должен был играть чуть лучше обычного. Думаю, я провел хороший матч и счастлив пройти дальше», — приводит слова Маннарино официальный сайт ATP.

79-я ракетка мира Маннарино в четвертьфинале турнира встретится с представителем Грузии Николозом Басилашвили.

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Теннис
Адриан Маннарино
Андрей Рублев
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