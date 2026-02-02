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2 февраля, 23:40

Француз Мпетши-Перрикар снялся с матча на турнире в Монпелье после того, как попал мячом себе в глаз

Сергей Ярошенко

Французский теннисист Джованни Мпетши-Перрикар снялся с матча первого круга турнира в Монпелье против соотечественника Артюра Жеа после того, как случайно попал мячом себе в глаз.

Инцидент произошел в первом сете встречи при счете 5:3 в пользу Жеа. В попытке отбить подачу соперника, Мпетши-Перрикар направил мяч себе в глаз. Спортсмен не смог продолжить матч.

Мпетши-Перрикар является 57-й ракеткой мира. На счету 22-летнего теннисиста два титула на турнирах ATP.

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