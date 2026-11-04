Француз Фис впервые в карьере квалифицировался на Итоговый турнир АТР

Французский теннисист Артюр Фис впервые в карьере квалифицировался на Итоговый турнир ATP, сообщает пресс-служба организации.

22-летний Фис стал первым представителем Франции, получившим путевку на турнир с 2016 года. Тогда в соревнованиях участвовал Гаэль Монфис.

Фис начинал сезон на 42-м месте в рейтинге ATP, а 2 ноября поднялся на седьмую строчку. В текущем сезоне француз выиграл «мастерс» в Цинциннати и турнир в Барселоне.

Итоговый турнир ATP пройдет с 15 по 22 ноября в Турине. Ранее участие в соревнованиях обеспечили себе немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, американец Бен Шелтон, россиянин Даниил Медведев и итальянец Флавио Коболли. Еще две путевки остаются вакантными.