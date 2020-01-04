Франция победила Чили на ATP Cup

Сборная Франции в групповом матче ATP Cup одолела команду Чили. Бенуа Пэр одержал волевую победу над Николасом Харри — 6:7(3:7), 6:3, 6:3. Гаэль Монфис оказался сильнее Кристиана Гарина — 6:3, 7:5. Командам осталось провести парную встречу.

Также в группе А Сербия сыграет с ЮАР.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A (Брисбен)

Франция — Чили

Бенуа Пэр — Николас Харри — 6:7(3:7), 6:3, 6:3

Гаэль Монфис — Кристиан Гарин — 6:3, 7:5