Франция победила Чили на ATP Cup
07:44
Сборная Франции в групповом матче ATP Cup одолела команду Чили. Бенуа Пэр одержал волевую победу над Николасом Харри — 6:7(3:7), 6:3, 6:3. Гаэль Монфис оказался сильнее Кристиана Гарина — 6:3, 7:5. Командам осталось провести парную встречу.
Также в группе А Сербия сыграет с ЮАР.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A (Брисбен)
Франция — Чили
Бенуа Пэр — Николас Харри — 6:7(3:7), 6:3, 6:3
Гаэль Монфис — Кристиан Гарин — 6:3, 7:5
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