Фонсека — о поддержке на «мастерсе» в Майами: «Мне казалось, что я играю в Бразилии»

60-я ракетка мира Жоао Фонсека оценил поддержку бразильских болельщиков на «мастерсе» в Майами (США).

«У меня сложилось впечатление, что я играю в Бразилии. Я говорю не только о публике, но и о том, что организаторы отнеслись ко мне так, как будто я в Бразилии, так что это был отличный опыт. Мне очень нравится этот турнир. Наверное, теперь это один из моих любимых. Я уже знал, что трибуны будут заполнены, но не понимал, каково это будет изнутри, так что это был огромный опыт. Очень приятно быть здесь», — цитирет Фонсеку Punto de Break.

18-летний бразилец проиграл в третьем круге австралийцу Алексу де Минору со счетом 7:5, 5:7, 3:6.