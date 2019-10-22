Фоньини вышел во второй круг турнира в Базеле
17:39
Итальянский теннисист Фабио Фоньини обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче первого круга на турнире в Базеле — 6:2, 6:4.
Их матч продолжался 1 час 18 минут. Во втором круге он сыграет с представителем Сербии — Ласло Джере или Филипом Краиновичем.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 082 655 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Фабио Фоньини (Италия, 5) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 6:2, 6:4