Фоньини вышел во второй круг турнира в Базеле

Итальянский теннисист Фабио Фоньини обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче первого круга на турнире в Базеле — 6:2, 6:4.

Их матч продолжался 1 час 18 минут. Во втором круге он сыграет с представителем Сербии — Ласло Джере или Филипом Краиновичем.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 082 655 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фабио Фоньини (Италия, 5) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 6:2, 6:4