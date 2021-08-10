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Фоньини сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Торонто

00:41
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Итальянец Фабио Фоньини вышел во второй круг турнира в Италии. В трех сетах он переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4.

Следующим соперником Фоньини будет россиянин Андрей Рублев.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фабио Фоньини (Италия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4

Марин Чилич (Хорватия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:2, 4:6, 6:3

Уго Умбер (Франция) — Лоренцо Сонего (Италия) — 5:3, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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