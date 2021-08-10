Фоньини сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Торонто
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Итальянец Фабио Фоньини вышел во второй круг турнира в Италии. В трех сетах он переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4.
Следующим соперником Фоньини будет россиянин Андрей Рублев.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Фабио Фоньини (Италия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4
Марин Чилич (Хорватия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:2, 4:6, 6:3
Уго Умбер (Франция) — Лоренцо Сонего (Италия) — 5:3, 6:4
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