Итальянец Фабио Фоньини снялся с турнира в Умаге из-за травмы ноги. Он отказался от продолжения борьбы в матче второго круга проттив Стефано Травалье при счете 1:6 1:2.

– Я приехал на турнир в воскресенье днем, а в понедельник плохо тренировался из-за боли, – приводит Ubitennis.com слова Фоньини. – Вчера утром почувствовал себя лучше, но сейчас стало вдвойне хуже. Я пытался сделать все возможное; к сожалению, мое тело реагировало так, как я не ожидал.

Последний раз Фоньини снимался по ходу матча в феврале 2016 года.