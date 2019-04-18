Фоньини обыграл Зверева в третьем круге турнира в Монте-Карло

Итальянец Фабио Фоньини вышел в следующий раунд турнира в Монте-Карло. В третьем круге он обыграл третьего сеяного соревнований немца Александра Зверева – 7:6 (8:6), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Следующим соперником 31-летнего Фоньини станет победитель пары Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Борна Чорич (Хорватия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Фабио Фоньини (Италия, 13) – Александр Зверев (Германия, 3) – 7:6 (8:6), 6:1