Фоньини обыграл Зверева в третьем круге турнира в Монте-Карло

Итальянец Фабио Фоньини вышел в следующий раунд турнира в Монте-Карло. В третьем круге он обыграл третьего сеяного соревнований немца Александра Зверева – 7:6 (8:6), 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
Следующим соперником 31-летнего Фоньини станет победитель пары Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Борна Чорич (Хорватия).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Фабио Фоньини (Италия, 13) – Александр Зверев (Германия, 3) – 7:6 (8:6), 6:1
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