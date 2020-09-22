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Фоньини обыграл Кольшрайбера в первом раунде турнира в Гамбурге

17:29
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В первом раунде турнира АТР в Гамбурге (Германия) итальянский теннисист Фабио Фоньини победил немца Филиппа Кольшрайбера (4:6, 6:1, 7:5).

Матч продолжался два часа и 22 минуты.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 062 520 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Фабио Фоньини (Италия, 6) — Филипп Кольшрайбер (Германия, WC) — 4:6, 6:1, 7:5

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 7:6 (7:2)

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