Фоньини обыграл Кольшрайбера в первом раунде турнира в Гамбурге
17:29
В первом раунде турнира АТР в Гамбурге (Германия) итальянский теннисист Фабио Фоньини победил немца Филиппа Кольшрайбера (4:6, 6:1, 7:5).
Матч продолжался два часа и 22 минуты.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 062 520 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Фабио Фоньини (Италия, 6) — Филипп Кольшрайбер (Германия, WC) — 4:6, 6:1, 7:5
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 7:6 (7:2)