Фоньини объявил о прощальном турнире в Риме в 2025 году

37-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини, экс-девятая ракетка мира, заявил, что предстоящий «мастерс» в Риме станет для него последним в профессиональной карьере. В первом круге турнира он сыграет против британца Джейкоба Фирнли.

«Я принял решение, что это будет мой последний римский турнир. Пришло время уступить дорогу молодым — так должно быть. Считаю это правильным шагом. У меня была потрясающая карьера, и я безмерно счастлив. В жизни всему есть начало и конец», — сказал Фоньини в интервью Sky Sport.

За свою карьеру Фоньини завоевал девять титулов в одиночном разряде. Среди его достижений победа на турнире серии «мастерс» в Монте-Карло (Монако) в 2019 году. Также в активе спортсмена есть титул в парном разряде, полученный на Australian Open в 2015 году.