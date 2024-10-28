Бублик вышел во второй круг турнира в Париже

Казахстанский теннисист Александр Бублик с победы стартовал на турнире АТР 1000 в Париже.

В матче первого раунда 33-я ракетка мира в двух сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини — 7:5, 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут.

Следующим соперником Бублика на «мастерсе» в Париже станет либо еще один итальянец Маттео Арнальди, либо Хольгер Руне из Дании.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Фабио Фоньини (Италия, Q) — 7:5, 7:5