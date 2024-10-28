Бублик вышел во второй круг турнира в Париже
Казахстанский теннисист Александр Бублик с победы стартовал на турнире АТР 1000 в Париже.
В матче первого раунда 33-я ракетка мира в двух сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини — 7:5, 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут.
Следующим соперником Бублика на «мастерсе» в Париже станет либо еще один итальянец Маттео Арнальди, либо Хольгер Руне из Дании.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан) — Фабио Фоньини (Италия, Q) — 7:5, 7:5
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