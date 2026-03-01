Коболли обыграл Тиафо и стал победителем турнира в Акапулько

Итальянский теннисист Флавио Коболли победил американца Фрэнсиса Тиафо в финале турнира в Акапулько — 7:6 (7:4), 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 11 минут.

23-летний Коболли выиграл свой третий титул на турнирах категории ATP в карьере. Тиафо потерпел восьмое поражение в решающих матчах. 28-летний американец не выиграл ни одного турнира с июня 2023 года.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 469 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Флавио Коболли (Италия, 5) — Фрэнсис Тиафо (США, 8) — 7:6 (7:4), 6:4

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