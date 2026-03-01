Коболли обыграл Тиафо и стал победителем турнира в Акапулько
Итальянский теннисист Флавио Коболли победил американца Фрэнсиса Тиафо в финале турнира в Акапулько — 7:6 (7:4), 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 11 минут.
23-летний Коболли выиграл свой третий титул на турнирах категории ATP в карьере. Тиафо потерпел восьмое поражение в решающих матчах. 28-летний американец не выиграл ни одного турнира с июня 2023 года.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Флавио Коболли (Италия, 5) — Фрэнсис Тиафо (США, 8) — 7:6 (7:4), 6:4
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