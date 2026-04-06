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Коболли, Фонсека, Махач и Вашеро вышли во второй круг «мастерса» в Монте-Карло

Руслан Минаев

Итальянский теннисист Флавио Коболли победил аргентинца Франсиско Комесанью в первом круге турнира ATP 1000 в Монте-Карло — 7:5, 2:6, 6:3. Матч длился 2 часа 30 минут.

Следующим соперником Коболли станет бельгиец Александр Блокс.

Также во второй круг вышли монегаск Валентин Вашеро, бразилец Жоау Фонсека и чех Томаш Махач.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 309 095 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Валентин Вашеро (Монако) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, Q) — 5:7, 6:2, 6:1

Александр Блокс (Бельгия, Q) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 4:6, 6:3

Жоау Фонсека (Бразилия) — Габриэль Диалло (Канада) — 6:2, 6:3

Томаш Махач (Чехия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:4, 1:6, 6:3

Флавио Коболли (Италия, 10) — Франсиско Комесанья (Аргентина, Q) — 7:5, 2:6, 6:3

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Теннис
Флавио Коболли
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