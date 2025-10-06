Фитнес-тренер Бордериас прекратил сотрудничество с Рублевым

Фитнес-тренер Маркос Бордериас сообщил о прекращении сотрудничества с теннисистом Андреем Рублевым.

Бордериас входил в команду россиянина с 2023 года.



«Завершаю удивительную трехлетнюю главу, полную обучения, роста и прекрасного опыта. Благодарен за эту возможность и за все, что мне довелось пережить на этом пути», — написал Бордериас в своих соцсетях.

27-летний Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге. За карьеру он завоевал 21 титул на уровне ATP (из них 17 — в одиночном разряде). В сезоне-2025 спортсмен выиграл один турнир — в феврале он стал победителем соревнований в Дохе.