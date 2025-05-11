Теннис
11 мая, 14:29

Фис обыграл Циципаса в третьем круге «мастерса» в Риме

Камила Абдурахманова
корреспондент

Французский теннисист Артюр Фис, занимающий 13-е место в мировом рейтинге, преодолел третий круг турнира серии «мастерс» в Риме, одержав победу над 18-м номером рейтинга, греком Стефаносом Циципасом — 2:6, 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. За это время Фис выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовав все три брейк-пойнта. Циципас сделал пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

В следующем раунде турнира, 1/8 финала, Артюр Фис встретится с победителем матча между немцем Александром Зверевым и литовцем Вилюсом Гаубасом.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Артюр Фис (Франция, 13) — Стефанос Циципас (Греция, 18) — 2:6, 6:4, 6:2

Теннис
Стефанос Циципас
