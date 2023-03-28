Руусувуори сыграет с Синнером в четвертьфинале турнира в Майами
Финский теннисист Эмиль Руусувуори обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлпа в 1/8 финала турнира в Майами (США) — 4:6, 6:4, 7:5. Игра длилась 2 часа и 46 минут.
За выход в полуфинал турнира Руусувуори сыграет с итальянцем Янником Синнером, который обыграл россиянина Андрея Рублева.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 26) — 4:6, 6:4, 7:5
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