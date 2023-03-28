Руусувуори сыграет с Синнером в четвертьфинале турнира в Майами

Финский теннисист Эмиль Руусувуори обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлпа в 1/8 финала турнира в Майами (США) — 4:6, 6:4, 7:5. Игра длилась 2 часа и 46 минут.

За выход в полуфинал турнира Руусувуори сыграет с итальянцем Янником Синнером, который обыграл россиянина Андрея Рублева.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 26) — 4:6, 6:4, 7:5