Финальный матч турнира в Майами между Синнером и Легечкой прерывали из-за дождя

Финальный матч турнира в Майами, в котором встречаются итальянец Янник Синнер и чех Иржи Легечка, был прерван из-за дождя.

В первом сете победил 24-летний итальянец со счетом 6:4. В начале второго игрового отрезка пошел дождь, из-за которого матч был остановлен. В итоге его возобновили.

При этом начало встречи тоже перенесли из-за дождя — изначально игра должна была стартовать в 22.00 по московскому времени 29 марта, но началась позже.

