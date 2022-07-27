Финалист Уимблдона Кирьос снялся с турнира в Атланте из-за проблем с коленом

Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос снялся с турнира в Атланте (США) из-за проблем с коленом.

Австралиец сообщил об этом незадолго до начала матча против немца Петера Гойовчика, который должен был пройти в ночь с 26 на 27 июля. Спортсмен снялся с игры из-за болей в левом колене.

«Мне очень жаль, что я не могу выйти на корт. Я однажды уже выигрывал турнир в Атланте, а сейчас я, пожалуй, показываю лучшую игру в карьере. Я хотел подарить зрителям шоу, но сейчас не могу продемонстрировать свою лучшую форму. Еще раз извиняюсь за то, что так вышло, но я все еще сохраняю надежду на то, что смогу поиграть здесь же в парном турнире с Танаси Коккинакисом», — приводит официальный сайт ATP слова Кирьоса.

У Коккинакиса и Кирьоса запланирован матч в четвертьфинале парного разряда турнира в Атланте против Гонсало Эксобара и Хантера Риза. Игра должна пройти 28 июля, начало — в 3.30 (мск).