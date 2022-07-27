Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:47

Финалист Уимблдона Кирьос снялся с турнира в Атланте из-за проблем с коленом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос снялся с турнира в Атланте (США) из-за проблем с коленом.

Австралиец сообщил об этом незадолго до начала матча против немца Петера Гойовчика, который должен был пройти в ночь с 26 на 27 июля. Спортсмен снялся с игры из-за болей в левом колене.

«Мне очень жаль, что я не могу выйти на корт. Я однажды уже выигрывал турнир в Атланте, а сейчас я, пожалуй, показываю лучшую игру в карьере. Я хотел подарить зрителям шоу, но сейчас не могу продемонстрировать свою лучшую форму. Еще раз извиняюсь за то, что так вышло, но я все еще сохраняю надежду на то, что смогу поиграть здесь же в парном турнире с Танаси Коккинакисом», — приводит официальный сайт ATP слова Кирьоса.

У Коккинакиса и Кирьоса запланирован матч в четвертьфинале парного разряда турнира в Атланте против Гонсало Эксобара и Хантера Риза. Игра должна пройти 28 июля, начало — в 3.30 (мск).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/kyrgios-atlanta-2022-withdraw-tuesday
Теннис
Ник Кирьос
1
0
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Почему Денис Черышев никому не нужен? Еще недавно звезде ЧМ-2018 собирались ставить памятник в Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Шевченко проиграл Доминику Тиму на старте турнира в Кицбюэле
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости